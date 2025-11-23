An dem US-Plan zum Ukraine-Krieg kritisierte Weber, dass die Ukraine nach den dort aufgeführten Punkten Teile ihres Staatsgebietes aufgeben und die Grösse ihrer Streitkräfte begrenzen soll. Der CSU-Politiker sagte dazu, die Abtretung von Gebieten dürfe der Ukraine nicht aufgezwungen werden. Zudem müsse sie militärisch gestärkt und nicht geschwächt werden.
Vertreter von Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und der EU versuchen derzeit, aus ihrer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herauszuverhandeln. Er sieht auch vor, dass die Nato auf jegliche Erweiterung verzichtet.
(AWP)