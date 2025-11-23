In der Diskussion über den neuen US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fordert der führende CSU-Europapolitiker Manfred Weber den Ausbau der EU zu einer europäischen Nato. «Auf die USA können wir uns nicht mehr uneingeschränkt verlassen», sagte der Vorsitzende der europäischen Parteienfamilie EVP der «Bild am Sonntag». Man erlebe «historische Stunden». Es gehe dabei nicht nur um die Ukraine, sondern «um die Sicherheit von uns allen».