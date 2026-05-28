Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Umsatz um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in München mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die Marge trat mit 19,4 Prozent nahezu auf der Stelle. Nach dem ersten Quartal sehe der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Die im MDax notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent zu.