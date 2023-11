Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Grossveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Zwischen Januar und September stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte der Konzern von Konzertreihen wie der langersehnten «The Eras Tour» der US-Sängerin Taylor Swift und Auftritten von Paul McCartney, die beiden im kommenden Jahr anstehen. Hier liefen die Vorverkäufe gut.

16.11.2023 08:08