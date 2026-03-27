Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr knackte der Umsatz erstmals die Umsatz-Marke von drei Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft legte deutlich zu. Für 2026 stellte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg leichte Zuwächse in Aussicht. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten sehr gut an, obwohl CTS die Dividende kürzen will.