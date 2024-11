Den Umsatz steigerte CTS Eventim um knapp 16 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro in etwa wie erwartet. Neben dem Wachstum aus eigener Kraft in Deutschland und anderen europäischen Ländern halfen dem Konzern auch die jüngsten Akquisitionen. So wurde unter anderem das in Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten starke Ticketingunternehmen See Tickets erstmals in einem Quartal vollständig einbezogen.