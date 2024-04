Brorhilker will Aufklärung bei Finanzwende vorantreiben

Brorhilker kündigte gegenüber dem WDR an, sich künftig als Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation «Bürgerbewegung Finanzwende» für den Kampf gegen Finanzkriminalität einsetzen zu wollen. Es gehe ihr darum, das Übel an der Wurzel zu fassen zu bekommen. «Der Wechsel von Anne Brorhilker zu Finanzwende ist eine Kampfansage an Finanzkriminelle und ihre Unterstützer», sagte Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick.