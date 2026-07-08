Das Bonner Landgericht mass diesen Aufklärungsbeiträgen eine «überragende strafmildernde Wirkung» bei. Das steht nach Wertung des BGH im Einklang einer gesetzlichen Kronzeugenregelung. Kooperationsbereite Straftäter sollen dem Gesetz zufolge dabei helfen, abgeschottete Strukturen aufzubrechen und schwere Straftaten aufzuklären oder zu verhindern. Lehnte man nun aber eine Bewährungsstrafe allein wegen eines hohen Steuerschadens ab, so würde dieses gesetzgeberische Ziel konterkariert, befanden die Karlsruher Richter in ihrem Beschluss zum Cum-Ex-Kronzeugen. «Dies wäre in letzter Konsequenz geeignet, künftig aussagegeneigte Täter im Einzelfall von der Offenbarung schwerer Steuerstraftaten abzuhalten», heisst es im BGH-Beschluss.