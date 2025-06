Erstes Urteil im neuen Cum-Ex-Gerichtsgebäude

Das Urteil wurde in der Aussenstelle Siegburg des Bonner Landgerichts gesprochen - also in einem neuen Gebäude, das wegen der prognostizierten Masse an Cum-Ex-Prozessen für 43 Millionen Euro neu gebaut wurde. Doch die erwartete Prozessflut ist bislang ausgeblieben - das moderne Gebäude ist bislang wenig genutzt./wdw/DP/stw