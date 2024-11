2019 gab Steck mit Maske und unter Pseudonym in der NDR-Sendung «Panorama» ein Interview, in dem er sich reumütig zeigte und die Cum-Ex-Geschäfte als industrielle «Teufelsmaschine» bezeichnete. Er hat nach eigener Aussage 50 Millionen Euro daran verdient, dass er in Cum-Ex-Geschäfte involviert war und vermögende Kunden beraten hat.