Bekanntgeworden waren die Treffen erst durch Presseveröffentlichungen von Auszügen aus Olearius Tagebüchern, in denen er die Besuche im Amtszimmer des Bürgermeisters geschildert hatte. Die Tagebücher waren bei einer Durchsuchung der gegen Olearius in Sachen «Cum-Ex» ermittelnden Staatsanwaltschaft Köln in seinem Haus in Hamburg sichergestellt worden.