Die Mittel sollen die klinische Entwicklung des Hauptprodukts Corticorelin beschleunigen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Konkret will Curatis damit die Herstellung von klinischem Studienmaterial für die geplanten Phase-III-Studien in Japan und weltweit finanzieren sowie weitere vorbereitende Arbeiten vorantreiben.