Die Mittel sollen die klinische Entwicklung des Hauptprodukts Corticorelin beschleunigen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Konkret will Curatis damit die Herstellung von klinischem Studienmaterial für die geplanten Phase-III-Studien in Japan und weltweit finanzieren sowie weitere vorbereitende Arbeiten vorantreiben.
Die zugrunde liegenden Aktien sollen aus dem bedingten Kapital geliefert werden. Der Abschluss der Transaktion wird noch im Tagesverlauf erwartet, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen.
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(AWP)