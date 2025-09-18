Der Wirkstoffkandidat Corticorelin wird als neuartige Behandlung bei peritumoralem Hirnödem (PTBE) entwickelt, das häufig bei Hirnmetastasen auftritt und bislang in der Regel mit Steroiden behandelt wird. Ziel ist es, den Einsatz von Steroiden und deren Nebenwirkungen deutlich zu reduzieren oder zu vermeiden.