Man erwarte auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten fünf Monate ein deutlich stärkeres Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Entwicklung sei von bereits seit längerer Zeit vermarkteten Produkten getrieben worden, aber auch von Präparaten, die 2025 und 2026 in das Portfolio aufgenommen wurden.
In Zahlen ausgedrückt rechne Curatis in 2026 mit einem Umsatz von rund 15 Millionen Franken, nach 10,8 Millionen im Jahr zuvor. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 werden am 21. September publiziert.
Die Curatis-Titel sind am Donnerstagvormittag an der Börse gesucht. Bei deutlich überdurchschnittlichen Handelsvolumen notieren die Aktien gegen 10 Uhr noch um 7,6 Prozent im Plus bei 24,20 Franken, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn bis auf 25,80 Franken angestiegen waren. Gegenüber Kursniveau von 12 Franken per Ende 2025 hat sich der Aktienkurs damit mehr als verdoppelt.
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(AWP)