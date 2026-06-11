Die Curatis-Titel sind am Donnerstagvormittag an der Börse gesucht. Bei deutlich überdurchschnittlichen Handelsvolumen notieren die Aktien gegen 10 Uhr noch um 7,6 Prozent im Plus bei 24,20 Franken, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn bis auf 25,80 Franken angestiegen waren. Gegenüber Kursniveau von 12 Franken per Ende 2025 hat sich der Aktienkurs damit mehr als verdoppelt.