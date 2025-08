Aktuell wird die Aktie bei 12,2 Franken gehandelt und hat sich in der letzten Woche um 10,91 Prozent bewegt, was auf eine positive kurzfristige Dynamik hinweist. Im Verlauf der letzten vier Wochen stieg der Kurs um 16,75 Prozent, was Investoren möglicherweise ermutigt, die sich kurzfristig positive Entwicklungen erhoffen.