Zudem gibt Curatis zwei Personalien bekannt: Man habe die Ärztin Kirsty Crame als Chief Medical Officer und Timm Trenktrog als Head of Chemistry, Manufacturing and Controls ernannt, hiess es. Crame war zuvor beim deutschen Biotech-Unternehmen Medigene und dem niederländischen Immuntherapien-Entwickler Gadeta tätig. Trenktrog kommt von Actelion Pharmaceuticals und war Dozent an der ETH Zürich.