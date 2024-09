Curatis nehme die Gelegenheit wahr und präsentiere das Unternehmen am 19. September an der Investora in einem ersten öffentlichen Auftritt, heisst es in der Mitteilung weiter. CEO Roland Rutschmann, Finanzchef Patrick Ramsauer und Gründer und CCDO (Chief Corporate Development Officer) Günter Graubach würden vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.