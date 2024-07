Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will im Rahmen eines Konzernumbaus die Rechte an seinen mRNA-Grippe- und Covid-19-Impfstoffen für bis zu 1,45 Milliarden Euro an den britischen Pharmakonzern GSK weitergeben. Die beiden Unternehmen strukturieren ihre bestehende Zusammenarbeit um, wobei sich GSK das Recht zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Impfungen einschliesslich möglicher Kombinationen sichert. Bei Curevac fallen in der Folge viele Stellen weg. Die Curevac-Aktie legte im frühen Handel um fast 28 Prozent zu.