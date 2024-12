Der Finanzinvestor CVC macht den nächsten Schritt für seinen Einstieg bei dem Softwareanbieter Compugroup Medical . Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Compugroup Medical wurde veröffentlicht, teilte CVC am Montag in Frankfurt mit. Aktionäre können das Angebot von 22 Euro je Aktie in bar ab heute annehmen. Die Frist läuft laut Mitteilung bis Mitternacht am 23. Januar. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 17 Prozent, wobei CVC nach eigenen Angaben zum 20. Dezember bereits 9,62 Prozent der noch ausstehenden Aktien hält.