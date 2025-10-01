Zahlreiche DDoS-Angriffe

Zahlenmässig liegen jedoch sogenannte DDoS-Attacken im ENISA-Report an der Spitze. Sie machen mit 77 Prozent den Grossteil der gemeldeten Vorfälle aus. Dabei überschütten die Angreifer die Rechner der Opfer mit so grossen Mengen an Datenanfragen, dass die Server in die Knie gehen und nicht mehr funktionieren. Häufig fallen bei den Denial-of-Service-Attacken die Schäden nicht so hoch aus wie bei den Ransomware-Angriffen, weil nach der befristeten Attacke die Server wieder laufen und funktionieren. Die meisten der DDoS-Angriffe stammen von «Hacktivisten», während Cyberkriminelle nur eine kleinere Rolle spielten.