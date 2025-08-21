Trotz Unsicherheiten blieben die Institute in wichtigen Bereichen der Umfrage zufolge robust aufgestellt. Die finanzielle Gesundheit der Privatkunden wurde als stabil bezeichnet, Risiken am Immobilienmarkt galten als gut abgesichert. Nachhaltigkeit spielte in der Kreditvergabe eine wachsende Rolle. Mehr als 70 Prozent der Banken gaben an, darauf zu achten, ein Drittel verknüpfte den Kreditzins bereits mit ökologischen Kriterien.