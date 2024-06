Nicht zur Sperrzone gehören die grösseren Ortschaften Stansstad oder Ennetbürgen. Der Aufenthalt von mehreren Dutzend Staats- und Regierungschefs auf dem nahen Bürgenstock wird aber auch dort in Form von Strassensperrungen spürbar sein, so bei der An- und Abreise von Konvois. Mit Strassensperrungen ist ab Freitag auch auf den Hauptverkehrsachsen im Kanton Luzern zu rechnen.