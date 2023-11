Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) ist am Wochenende Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Dabei sei die Serverinfrastruktur angegriffen worden, teilte die Behörde am Dienstag in Berlin mit. Das E-Mailsystem und die Festnetz-Telefone seien derzeit nicht nutzbar, die Dena sei «technisch weitgehend arbeitsunfähig», hiess es. «Über die Urheber ist bislang noch nichts bekannt.»

14.11.2023 14:43