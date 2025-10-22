Die Einbussen durch den wochenlangen erzwungenen Produktionsstopp belaufen sich demnach auf geschätzte 1,9 Milliarden Pfund (gut 2,0 Milliarden Franken). Die Schätzung schliesse den Schaden für Zulieferer und Händler mit ein, hiess es in einer Mitteilung des Cyber Monitoring Centre, einer unabhängigen Expertengruppe. Demnach waren mehr als 5000 Organisationen von dem Cyberangriff betroffen.