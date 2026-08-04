Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen gemäss einer Mitteilung vom Dienstag, dass das Verzeichnis isoliert angegriffen wurde. Es habe sich um einen Angriff auf hohem technischem Niveau auf eine hochkomplexe Infrastruktur gehandelt. Aus Sicherheitsgründen wurden vorerst weitere sensible Daten vom Netz genommen.