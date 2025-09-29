Die Folgen eines Cyberangriffs belasten den Flughafen Berlin-Brandenburg auch zu Beginn der neuen Woche. Es sei am Montag erneut mit Verzögerungen und Verspätungen zu rechnen, sagte ein BER-Sprecher. Der Hauptstadtflughafen erwartet 86.000 Fluggäste auf etwas mehr als 600 Flügen. Am Morgen waren vier Ankünfte und vier Starts am Flughafen in Schönefeld abgesagt.