Nicht der erste Fall

Es handelt sich um den zweiten derartigen Fall innert weniger Monate. Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Cyberkriminelle die IT-Dienstleisterin Xplain mit Sitz in Interlaken BE mit Ransomware attackiert hatten. In der Folge landeten unter anderem Daten des Bundesamts für Polizei (Fedpol) und Bundesamtes für Zoll und Grenzschutz (BAZG) im Darknet.