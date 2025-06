Trump startete mit einer Provokation in den Gipfel

Ein Dämpfer ist der plötzliche Abschied aber dennoch - und in den wenigen Stunden, die Trump vor seiner Abreise am Gipfel teilgenommen hatte, war es allerdings schon nicht so richtig gut gelaufen für die G7. Der US-Präsident startete mit einer Provokation in das Treffen und bedauerte den Ausschluss Russlands aus der Staatengruppe als «grossen Fehler». Putin war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Krim aus der damaligen G8 geworfen worden. Seine Rückkehr gilt seitdem für die Europäer als undenkbar - erst recht nach der Invasion in die Ukraine 2022.