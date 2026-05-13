Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Porsche SE einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Ein Jahr zuvor war ein noch etwas grösserer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an der Volkswagen AG nahm die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro vor.