Daum sagte, dieser Preisaufschlag sei eine einfache Lösung im Kampf gegen klimaschädliches Kohlendioxid, «an die aber keiner drangeht, weil es wahrscheinlich die Mehrheit der Bürger nicht akzeptieren kann.» Wenn es der Politik helfe, könne der Preisaufschlag auch niedriger sein. Wenn zehn Cent zu viel seien, könnten es auch fünf Cent sein. «Dann dauert es die doppelte Zeit. Und dann wird es sich umstellen.» Der Verkehrssektor ist laut Statistischem Bundesamt für gut ein Fünftel der Treibhausgase in Deutschland verantwortlich, der CO2-Ausstoss war in diesem Sektor zuletzt sogar gestiegen. Die Autobranche steckt in der Krise, auch weil der Verkauf von vergleichsweise teuren E-Fahrzeugen stockt. Der Anteil der reinen E-Autos lag Anfang des Jahres bei knapp drei Prozent.