Ein CO2-Preis auf Diesel wie bei der deutschen CO2-Maut, die es auch in den Niederlanden und Dänemark gebe, helfe bei den Betriebskosten schon deutlich weiter. Diese Art der Verteuerung von Verbrennerantrieben dürfte bis 2030 Schule machen in Europa, sagte Daum. Seine designierte Nachfolgerin an der Konzernspitze, Karin Radström, sprach von einem «Henne-Ei-Problem». In dieser Phase des Marktes könnten Hilfen von Regierungsseite nützlich sein, um einen Engpass zu lösen, sagte sie. Grundsätzlich seien die EU-Programme zur Ladeinfrastruktur (AFIR - Alternative Fuels Infrastructure Regulation) schon nicht ambitioniert genug - und nicht einmal diese niedrigen Ziele würden geschafft.