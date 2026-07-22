Auf das zweite Quartal hatte die Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen keine Auswirkungen. In den drei Monaten gingen sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn des im Dax notierten Konzerns erneut zurück. An der Börse überwog in einer ersten Reaktion die erhöhte Prognose. Die in diesem Jahr bereits um knapp ein Fünftel gestiegene Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich um etwas mehr als ein Prozent zu.