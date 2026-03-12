ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - lag bei 7,8 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor.