Für das neue Jahr nimmt sich Chefin Radström hier 6 bis 8 Prozent vor. Bei den Prognosekennziffern hat das Unternehmen bereits die Asiensparte ausgeklammert, die im April im neuen Gemeinschaftsunternehmen mit der Toyota-Tochter Hino starten soll und dann nicht mehr im Konzern konsolidiert wird. Analysten hatten für das vergangene Jahr eine etwas geringere Marge erwartet, beim Ausblick auf die Marge 2026 lagen sie bisher fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite.