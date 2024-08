Grund für die geringer eingeschätzte Ertragskraft sind die Geschäfte in Europa und Asien sowie mit Finanzierungen. In Europa und Asien senkte das Unternehmen auch die Absatzerwartungen unter die bisher angepeilten Spannen. In Asien belastete die Abschreibung auf das Gemeinschaftsunternehmen BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive) mit 120 Millionen Euro Sonderaufwand. Daum begründete das schwache Umfeld in China damit, dass derzeit billiges Erdgas aus Russland nach China ströme und sich das in den Verkäufen bei der Antriebstechnik zeige. «Der chinesische Markt wird derzeit von Erdgas dominiert», sagte Daum. «Wir sind der König bei Diesel, aber nicht bei Erdgas.»