Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth am Rhein und Molsheim im Elsass gefertigt. In den französischen Arquus-Werken in Limoges, Garchizy und Saint-Nazaire wird die Militärtechnologie eingebaut. Ausserdem sollen dort die geschützten Kabinen montiert werden. Arquus kümmert sich auch um die Betreuung und Wartung der Fahrzeuge. Die Franzosen sind aus dem Militärfahrzeuggeschäft von Renault hervorgegangen und gehören seit 2024 zur John Cockerill Group.