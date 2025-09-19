Bislang ist das Militärgeschäft von Daimler Truck noch vergleichsweise überschaubar: Es macht etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, wie ein Sprecher mitteilte. 2024 hätten die beiden Unternehmen bereits mit weiteren Partnern einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von über 1.500 Logistik-Lkw erhalten, hiess es weiter. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die dabei bereits erprobte Kooperation auszubauen./rwi/DP/jha