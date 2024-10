ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck muss wegen der laufenden Überprüfung seines Geschäfts in China einen Teil der Forderungen abschreiben. Die negative Wertberichtigung belaufe sich auf 180 Millionen Euro, wie der im Dax notierte Konzern überraschend am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Dies sei ein einmaliger, ausserordentlicher sowie nicht zahlungswirksamer bereinigter Sondereffekt und habe daher keine Auswirkungen auf die Kennziffern für die operative Performance wie zum Beispiel den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit).