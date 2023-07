ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist nach dem bisherigen "starken" Jahresverlauf optimistischer für 2023. Absatz, Umsatz und Gewinnmarge dürften höher ausfallen als bisher in Aussicht gestellt, zudem will der Dax-Konzern in Milliardenhöhe Aktien zurückkaufen. "Dies zeigt deutlich: Wir sind sehr zuversichtlich, was unseren weiteren Weg angeht", sagte Vorstandschef Martin Daum laut Mitteilung am späten Vorabend. Am Dienstag legte die Aktie im frühen Xetra-Handel leicht zu.

11.07.2023 09:44