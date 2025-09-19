Der Nutzfahrzeughersteller Daimer Truck und der US-Rüstungskonzern General Dynamics Land Systems wollen bei Militär-Lastwagen enger zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen hätten dazu eine strategische Partnerschaft vereinbart, teilte Daimler Truck am Freitag mit.
Dabei gehe es um eine Kooperation bei der Entwicklung, Produktion und Wartung von militärischen Logistikfahrzeugen. Die beiden Unternehmen waren den Angaben nach bereits im vergangenen Jahr an einem Grossauftrag der kanadischen Streitkräfte über mehr als 1500 Militär-Lkw beteiligt.
(Reuters)