Daimler Truck und die Volvo Group blieben in allen anderen Geschäftsfeldern Wettbewerber und böten weiter voneinander unabhängige Produkte und Dienstleistungen an, hiess es in der Mitteilung. Die Transaktion für das Gemeinschaftsunternehmen werde voraussichtlich in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres abgeschlossen sein, sofern alle erforderlichen Genehmigungen von den Behörden erteilt werden. Geplanter Sitz des neuen Unternehmens sei das schwedische Göteborg./rwi/DP/nas