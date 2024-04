ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal des Jahres weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Dax-Konzern veräusserte in den ersten drei Monaten 108 911 Lkw und Busse, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Dienstag mitteilte. Das Minus ergab sich vor allem wegen eines starken Rückgangs bei den Lkw auf den asiatischen Märkten. Die Bus-Sparte legte bei den Verkäufen hingegen um ein Prozent zu. Die Absatzzahlen spiegelten die erwartete Normalisierung der globalen Lkw-Märkte und ein schwaches Umfeld in wichtigen Märkten in Asien wider, sagte Daimler-Truck-Chef Martin Daum laut Mitteilung.