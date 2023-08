In den Monaten April bis Juni nahmen die Schwaben Bestellungen für 96 936 Fahrzeuge an und damit 13 Prozent weniger, wie sie in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilten. In Europa hat das Unternehmen für das erste Quartal 2024 bereits Aufträge angenommen - die Bestellungen normalisierten sich hier auf einem sehr hohen Niveau, sagte Finanzchef Jochen Goetz.