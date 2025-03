ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will nach einem Gewinnrückgang im neuen Jahr wieder mehr Geld im Tagesgeschäft verdienen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll um 5 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen, wie der Dax-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.