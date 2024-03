ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck rechnet trotz schwächerer Bestellungen mit überraschend guten Geschäften im neuen Jahr. So soll der Gesamtumsatz 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

01.03.2024 08:21