Rund neun Jahre nach dem Dammbruch von Bento Rodrigues in Brasilien hat ein Bundesgericht die verantwortlichen Bergbauunternehmen freigesprochen. Der Freispruch sei mit dem «Fehlen ausreichender Beweise für die Feststellung der direkten und individuellen strafrechtlichen Verantwortung» jedes einzelnen Angeklagten in diesem Fall begründet, berichtete das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf das Gericht. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat demnach angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird.