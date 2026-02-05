Die Erleichterung unter Amazon-Konkurrenten war nach der Entscheidung des Kartellamts gross. «Die Entscheidung des Kartellamts begrüssen wir sehr, da viele Händler unter der Preiskontrolle durch Amazon gelitten haben», sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Onlinehandel, Heidi Kneller-Gronen. «Händler konnten selbst ihre eigenen Eigenmarken-Produkte nicht mehr zu einem rentablen Preis verkaufen, wenn sich ihre Einkaufs- oder Logistikpreise geändert hatten und sie die Preise anpassen mussten.» Es sei zudem nicht möglich gewesen, auf anderen Plattformen günstigere Preise anzugeben, weil dort etwa die Marktplatz-Gebühren niedriger waren.