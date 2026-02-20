Die Regierung kündigte an, zunächst zusätzliche 1,2 Milliarden Kronen (rund 160 Millionen Euro) in die Bereitschaft zu investieren. Dänemark sei mit dem seriösesten und komplexesten Risiko- und Bedrohungsbild seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert, so der Minister. In dieser Situation trage jeder nicht nur die Verantwortung für die eigene Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit anderer./wbj/DP/men