Umstrittener Beitrag nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela

Dänemark, seine skandinavischen Nachbarländer und die USA sind allesamt Nato-Bündnispartner. Die jüngsten diplomatischen Verstimmungen schienen nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela zunächst von einem Social-Media-Beitrag ausgelöst worden zu sein. In einem Post auf X von Ex-Regierungsberaterin und Influencerin Katie Miller war eine Karte Grönlands in den Farben der US-Flagge zu sehen. Dazu schrieb sie in Grossbuchstaben ein einziges Wort: «BALD». Katie Miller hat über ihren Mann, Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller, noch immer enge Beziehungen ins Weisse Haus.