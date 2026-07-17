Die schnelle Vermittlung von Arbeitslosen in neue Stellen führt zu einer geringen Langzeitarbeitslosenquote in Dänemark. 2025 waren 16 Prozent der Arbeitslosen im Königreich mindestens ein Jahr ohne Arbeit. Bei der Vermittlung dieser Menschen war Dänemark ebenfalls EU-Spitzenreiter. Den Angaben zufolge wurden 2025 jedes Quartal durchschnittlich 24 Prozent der Langzeitarbeitslosen in neue Jobs vermittelt - das waren doppelt so viele wie in Deutschland. Der EU-Durchschnitt lag bei neun Prozent.