Nachdem Dänemark und Grönland zusammen mit einigen Verbündeten beschlossen hatten, die militärische Präsenz in der Arktis und im Nordatlantik zu erhöhen, haben die Länder «breite Unterstützung» dafür erfahren, «dass die Nato in der Arktis mehr tun sollte», hiess es von Lund Poulsen in der Mitteilung. Die für Äusseres zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt sagte demnach: «Grönland befindet sich in einer aussergewöhnlichen Situation, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Die Lage erfordert, dass wir die Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen in der Arktis im Kreis der Nato stärken.»/arn/DP/mis